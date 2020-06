Covid-19

Lisboa, 24 jun 2020 (Lusa) -- O Livre defendeu hoje a redução do número de alunos por turma e a realização de atividades fora da sala de aula que permitam um ensino mais prático.

Num comunicado enviado à imprensa, o Livre prevê que a sociedade terá que conviver com o vírus da covid-19 por tempo indeterminado e adaptar-se às circunstâncias, mas não deve desviar-se "do caminho da transformação da educação e da escola para um ensino profundamente integrado e centrado no aluno".

O partido da papoila começa por sugerir uma redução acentuada do número de alunos por turma, medida que obrigaria à contratação de mais professores e assistentes operacionais, criando igualmente uma "maior e mais eficaz relação professor-aluno" e incentivando aulas e outras atividades fora da sala de aula que permitam um ensino "mais prático e menos teórico".