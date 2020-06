Actualidade

O presidente do Conselho de Administração da TAP, Miguel Frasquilho, disse hoje que o Estado foi "muito para além do normal" na insistência com a Comissão Europeia para evitar restruturação da companhia aérea.

"Pelo que sei pelo Governo e pelo grupo de trabalho, foi-se muito para além do normal na insistência com a Comissão Europeia", afirmou Miguel Frasquilho, numa audição na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República, em Lisboa.

O gestor considerou, no entanto, que, "olhando friamente para os números da TAP", não é surpreendente que o grupo TAP tenha sido considerado pela Comissão Europeia como uma empresa em dificuldades já no final de 2019.