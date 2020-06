Migrações

O chefe da diplomacia europeia transmitiu hoje, a partir da fronteira greco-turca, uma mensagem de solidariedade para com Atenas e um aviso a Ancara, que continua a ameaçar abrir fronteiras para permitir a passagem de migrantes para a Europa.

"As fronteiras gregas são também as fronteiras da União Europeia (UE). Estamos determinados em proteger as fronteiras externas da UE e apoiamos firmemente a soberania da Grécia", afirmou o Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, após ter visitado com o chefe da diplomacia grega, Nikos Dendias, um posto militar na fronteira greco-turca, junto de Kastanies (na zona norte do território grego).

O chefe da diplomacia europeia salientou, porém, a necessidade de a Grécia ter uma relação de boa vizinhança com a Turquia.