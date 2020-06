Covid-19

O Festival ZêzereArts mudou este ano, excecionalmente, os seus cursos de verão para Évora, onde realizará uma "mini versão" do evento que decorre desde 2011 na região Centro, com o rio Zêzere como referência.

O promotor do festival, Brian MacKay, disse hoje à Lusa que, devido à covid-19, os cursos de verão, destinados a estudantes avançados em violino, violeta, violoncelo, contrabaixo e música de câmara, vão este ano decorrer no seminário de Évora, onde existem as condições, nomeadamente de espaço, para cumprir as regras impostas pelo combate à pandemia.

Frisando que o festival não abandonou a região que o acolhe - inicialmente Ferreira do Zêzere, com a vila de Dornes como referência, e depois alargado a espaços monumentais da região, desde o Convento de Cristo, em Tomar, e o Castelo de Almourol, em Vila Nova da Barquinha (todos no distrito de Santarém), aos mosteiros da Batalha e de Alcobaça (Leiria) -, o maestro afirmou ser intenção estar de volta em 2021, "com um festival especial".