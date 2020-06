Covid-19

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registou hoje 82,2% dos 367 novos casos de infeção, no dia em que, em números totais de infeções, esta região ultrapassou o Norte do país, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde.

A região de saúde LVT tinha na segunda-feira 63,3% dos casos divulgados nesse dia, a menor percentagem das últimas semanas, 77% dos novos casos divulgados no domingo e 74,8% do total de novas infeções divulgadas no sábado.

Segundo os dados divulgados hoje, LVT teve mais 302 novos casos (82,2%), o Centro mais 28 casos (7,6%), o Algarve mais 16 (4,3%), o Norte mais 10 (2,7%), o Alentejo mais nove infeções (2,4%) e os Açores dois novos casos (0,5%).