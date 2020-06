Actualidade

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) denunciou hoje que várias pessoas, incluindo militantes do partido, estão a ser detidas arbitrariamente na Guiné-Bissau com o objetivo de silenciar a democracia no país.

Em conferência de imprensa realizada na sede do partido, em Bissau, o PAIGC, vencedor das legislativas de março de 2019 e afastado do poder, denunciou a detenção de dois militantes do partido, bem como dos elementos das forças de segurança destacados para garantir a segurança do antigo primeiro-ministro Aristides Gomes.

No sábado, um dirigente do comité central Armando Correia Dias também foi detido por alegada posse ilegal de armas de uso militar, acabando por sair em liberdade na terça-feira, depois de ouvido pelo Ministério Público.