Actualidade

Uma mulher que exerceu violência doméstica sobre o marido foi hoje condenada pelo Tribunal de Pombal a consulta psiquiátrica e a uma multa de 150 euros, disse fonte da GNR à agência Lusa.

O Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Guia, deteve na terça-feira, em flagrante delito, uma mulher de 72 anos, pelo crime de violência doméstica, no concelho de Pombal, no distrito de Leiria.

Segundo fonte da GNR, a mulher foi hoje presente ao Tribunal de Pombal, onde foi julgada em processo sumário, tendo sido condenada à obrigação de frequentar uma consulta psiquiátrica e a uma multa de 150 euros.