Covid-19

O Conselho da União Europeia (UE) decidiu hoje adiar, por seis meses, a entrada em vigor das novas regras para IVA no comércio eletrónico, atrasando também prazos obrigatórios para troca de informações sobre contas financeiras, dada a pandemia.

"Para fazer face às graves perturbações criadas pela pandemia de covid-19, a UE concederá mais tempo para cumprir as regras relativas à comunicação e ao intercâmbio transfronteiras de informações e ao IVA para o comércio eletrónico", indica o Conselho em comunicado hoje divulgado.

No que toca ao IVA no comércio eletrónico, os embaixadores dos Estados-membros da UE, hoje reunidos, chegaram a um acordo preliminar para adiar, por seis meses, a aplicação do regime aplicável às empresas 'online'.