Covid-19

A Câmara de Oliveira do Bairro reconheceu hoje que "tem "conhecimento oficial de oito pessoas com testes positivos à covid-19 com ligação a um estabelecimento" e apelou aos munícipes para que respeitem as orientações das autoridades de saúde.

Fonte da autarquia presidida por Duarte Novo reconhece ainda ter conhecimento de que um grupo "a rondar as cem pessoas", que inclui dois vereadores sem pelouros, está a ser acompanhado pelas autoridades sanitárias depois de terem estado no bar, situado na Alameda da sede do concelho.

Essas pessoas estarão em quarentena e a realizar testes de despistagem à covid-19. Soube-se, entretanto, que os testes dos dois vereadores deram negativo. O bar, que tinha reaberto após o confinamento e que era frequentado sobretudo por jovens, voltou a fechar as portas por ordem das autoridades locais de saúde.