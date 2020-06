Covid-19

A 4.ª edição do festival Soam as Guitarras, que deveria ser acontecido em março e abril deste ano, em Setúbal, Oeiras, Évora e Póvoa de Varzim, irá decorrer de setembro deste ano a abril de 2021, foi hoje anunciado.

A 4.ª edição do Soam as Guitarras, cujo cartaz inclui, entre outros, Miramar, Dead Combo, Sérgio Godinho, Ricardo Ribeiro, com o Lisboa String Trio, e Mafalda Veiga, foi adiada devido à pandemia da covid-19.

Num comunicado hoje divulgado, a organização anuncia "toda a informação relativa ao calendário de concertos nos municípios coprodutores desta proposta de concertos que, de uma forma abrangente, celebra a 'arte das cordas' nas suas múltiplas variantes".