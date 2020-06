Covid-19

O economista chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, estimou hoje que a economia da zona euro regresse no final de 2022 ao nível registado em 2019.

Lane, que falava no seminário 'online' "Food for Thought", defendeu que as compras de dívida e as injeções de liquidez, aprovadas pelo banco central para travar o impacto da pandemia de covid-19, vão impulsionar em 1,3 pontos percentuais (p.p.) a produção da zona euro e em 0,8 p.p. a taxa de inflação homóloga.

Este responsável referiu ainda que as medidas de apoio fiscal, aprovadas pelos governos, vão contribuir em 2,5 pontos percentuais para a produção na zona euro este ano.