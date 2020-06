Actualidade

A comissão económica do Conselho de Ministros angolano apreciou hoje a proposta de lei que aprova o Orçamento Geral do Estado (OGE) revisto para 2020, com base no preço de barril de petróleo a 33 dólares.

Segundo um comunicado do Governo, a comissão económica do Conselho de Ministros apreciou a proposta de lei que aprova o OGE revisto para 2020, cujas receitas e despesas estão estimadas em 10,407 biliões de kwanzas (15,930 mil milhões de euros), "com base no preço de referência de 33 dólares norte-americanos por barril de petróleo".

A revisão do OGE 2020 "decorre da necessidade do ajustamento do atual montante de receitas e despesas às condicionantes impostas pelo atual contexto económico mundial e nacional caracterizado pelo forte impacto negativo da pandemia causada pela covid-19", refere a nota.