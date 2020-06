Operação Marquês

A defesa do ex-administrador do Grupo Lena Joaquim Barroca rebateu hoje, no debate instrutório, toda a acusação, considerando que padece de ilegalidades e lacunas e que não tem prova indiciária que a suporte.

Segundo o advogado Castanheira Neves, a acusação da Operação Marquês elaborada pelo Ministério Público, nomeadamente em relação ao seu cliente, está "eivada de ilegalidades" e "padece de evidentes precipitações, lacunas graves e lapsos jurídicos".

"Não me recordo de uma acusação tão incompleta, tão eivada de incongruências, de saltos do escuro e tão infundamentada", criticou o advogado.