Actualidade

As seguradoras têm 10 dias úteis para responder aos clientes que queiram beneficiar das moratórias dos seguros, segundo a norma regulamentar hoje divulgada pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

O regulador dos seguros divulgou hoje a norma que identifica os deveres das empresas seguradoras no âmbito da lei de maio que criou as moratórias dos seguros, em vigor até 30 de setembro.

Um desses deveres, indica a ASF, é que "sempre que exista solicitação do tomador do seguro para acionar a aplicação de uma das medidas previstas no decreto-Lei n.º 20-F/2020, de 12 de maio, o segurador deve responder no prazo máximo de dez dias úteis a partir dessa iniciativa".