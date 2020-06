Actualidade

O concurso para adaptação do ramal da Lousã a autocarros elétricos ('metro bus'), em parte do troço urbano de Coimbra, no âmbito do Sistema de Mobilidade do Mondego, foi lançado hoje por 31,7 milhões de euros.

De acordo com uma nota da Infraestruturas de Portugal (IP) enviada à agência Lusa, foi aberto hoje o concurso para a realização da empreitada do troço de adaptação da ferrovia da Lousã entre a Portagem e o Alto de São João, na cidade de Coimbra, a canal de BRT, no âmbito do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), baseado em autocarros elétricos, vulgarmente identificado por 'metro bus'.

A obra, que envolve um investimento global de 31 milhões e 765 mil euros (preço base do concurso), também implica importantes intervenções na Adutora da Boa Vista e Drenagem Pluvial do Vale da Arregaça, em Coimbra, estas da responsabilidade das empresas Águas Centro Litoral e Águas de Coimbra, que implicam custos de quase sete milhões de euros e de mais de meio milhão de euros, respetivamente.