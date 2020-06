Covid-19

O número de empresas que aderiram ao 'lay-off' previsto no Código do Trabalho aumentou em mais de 30 vezes entre abril e maio, para 4.629, e os trabalhadores abrangidos totalizaram 44.403, valor mais alto de sempre.

De acordo com as estatísticas mensais da Segurança Social, o número de empresas que aderiram ao regime de 'lay-off' previsto na lei laboral - e não ao regime simplificado, previsto no âmbito da pandemia da covid-19 - atingiu 4.629, quando em abril era de 138. No mesmo mês do ano anterior, o número era ainda mais baixo, de 55 empresas.

Já de março para abril, no início da crise causada pela pandemia, o número de empresas em 'lay-off' no regime 'tradicional' tinha mais do que duplicado.