OE2020

A deputada não inscrita, Joacine Katar Moreira, propôs hoje a criação de um subsídio extraordinário de desemprego para quem ficou sem apoios e um subsídio de risco para os profissionais de saúde que ainda combatem a covid-19 no país.

Joacine apresentou oito propostas de alteração na especialidade do Orçamento Suplementar, destinado a fazer face às consequências da pandemia de covid-19.

No apoio aos portugueses em situação de desemprego no atual contexto pandémico, Joacine propõe a criação de um "subsídio extraordinário de desemprego e cessação de atividade", de caráter extraordinário e temporário, "com a duração extra de um mês, prorrogável mensalmente até ao máximo de 180 dias".