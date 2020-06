OE2020

O BE defendeu hoje que a "lei travão" só se aplica quando não há um enquadramento orçamental que provisione a despesa, considerando que o Presidente da República o confirmou no veto da proposta dos apoios aos sócios-gerentes.

Mariana Mortágua falava aos jornalistas numa conferência de imprensa no parlamento, em Lisboa, durante a qual referiu que o BE esteve reunido terça-feira à noite com uma equipa do Ministério das Finanças, encontro no qual deu "conhecimento ao Governo, através do ministro das Finanças, das 20 propostas de alteração ao Orçamento Suplementar e a razão da sua apresentação".

"A expectativa é que o Governo considere estas propostas e que essa consideração e avaliação por parte do PS se reflita depois nas votações do Orçamento. São sensatas e visam melhorar algumas respostas que o Orçamento Suplementar dá e que ainda são insuficientes", afirmou.