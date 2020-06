Actualidade

Um juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro determinou na quarta-feira a substituição da prisão temporária por pulseira eletrónica e outras medidas cautelares a cinco apoiantes do Presidente Jair Bolsonaro, detidos por alegada organização de atos antidemocráticos.

Além da pulseira eletrónica, o juiz Alexandre de Moraes proibiu os cinco investigados, membros do grupo de extrema-direita conhecido por "300 do Brasil", de manter contacto entre si e com outras pessoas envolvidas na investigação.

OS cinco acusados estão autorizados a deslocar-se unicamente entre as suas residências e os locais de trabalho ou estudo, desde que estejam a mais de um quilómetro das instalações do STF, do Congresso Nacional e das residências ou locais de trabalho das pessoas com as quais estão impedidas de se comunicar.