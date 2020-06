Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse na quarta-feira que acatará "democraticamente" os resultados de um eventual referendo ao seu mandato, caso os venezuelanos decidam que deve abandonar o poder.

"Se o povo recolher as assinaturas suficientes, como exige a Constituição, para ir a um referendo revogatório, iremos ao revogatório", disse.

Nicolás Maduro falava no Panteão Nacional, em Caracas, onde repousam os restos do libertador Simón Bolívar, durante a comemoração do 199.º aniversário da Batalha de Carabobo, uma das principais ações militares na luta pela independência da Venezuela.