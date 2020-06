Actualidade

O número de mortos provocados pelo sismo que abalou o México na terça-feira subiu para dez, informou a Coordenação Nacional de Proteção Civil do México, em novo balanço.

O anterior balanço das autoridades mexicanas apontava para seis mortos.

As vítimas mortais registaram-se no Estado de Oaxaca, no sul do país, onde o sismo provocou ainda 21 feridos, tendo 38 pessoas sido albergadas em dois abrigos temporários.