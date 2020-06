Covid-19

O Tribunal de Contas da União (TCU) do Brasil aprovou na quarta-feira um relatório que critica a falta de "diretrizes" estratégicas do Governo federal no combate à pandemia do novo coronavírus, segundo a imprensa local.

Por unanimidade, os juízes do TCU aprovaram o relatório do magistrado Vital do Rêgo, num processo instaurado por aquele tribunal para acompanhar as ações do executivo para travar a covid-19.

A ausência de profissionais da área da saúde no executivo e a falta de gestão de riscos foram algumas das falhas apontadas pelo documento.