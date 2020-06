Actualidade

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a realizar hoje de manhã uma operação na Área Metropolitana de Lisboa no cumprimento de mandados de busca domiciliária e de detenção por vários crimes relacionados com a claque No Name Boys.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adianta que na origem da operação está uma investigação a elementos da claque No Name Boys, apoiante do Benfica.

De acordo com a PSP, estão a decorrer várias diligências processuais e investigatórias, nomeadamente, buscas domiciliárias e não domiciliárias, bem como o cumprimento de vários mandados de detenção fora de flagrante delito, emitidos por autoridade judiciária.