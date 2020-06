Covid-19

A Organização Mundial de Saúde (OMS) apontou hoje um "ressurgimento muito significativo" de novos casos de covid-19 em países na Europa e uma aceleração da pandemia globalmente.

Em conferência de imprensa virtual a partir de Copenhaga, o diretor regional para a Europa da OMS, Hans Kluge, assinalou que no resto do mundo, a pandemia "continua a acelerar" para números recorde, indicando que no domingo passado se registou o maior número de novos casos de sempre: 183.000.

Na semana passada, "a Europa viu um aumento em casos semanais pela primeira vez em meses", e nos países da região continuam a ser comunicados cerca de 20.000 novos e 700 mortes por dia, apesar de a região apresentar "uma proporção cada vez menor dos casos globais.