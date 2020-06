Covid-19

A Índia vai realizar um grande inquérito sobre o novo coronavírus, que causa a doença covid-19, visando todos os 29 milhões de habitantes na região de Nova Deli, foi hoje anunciado.

Os funcionários governamentais irão a cada domicílio para registar os detalhes de saúde de cada residente e administrar um teste para o vírus àqueles que mostrarem ou reportarem sintomas.

A recolha de dados será concluída em 06 de julho, de acordo com um plano emitido pelo Governo de Nova Deli, a cidade mais atingida do país, com 70.390 casos confirmados de contágio pelo novo coronavírus.