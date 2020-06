Covid-19

O parque de campismo da Galé, em Grândola, no litoral alentejano, foi encerrado na sequência de um surto de covid-19 com origem numa festa de jovens e que infetou pelo menos 20 pessoas, informaram hoje os responsáveis.

"Decidimos fechar o parque, mas já recebemos a ordem de encerramento, para rastrearmos todos os funcionários que estão nos bares, restaurante e no supermercado que possam ter tido algum contacto com pessoas infetadas, que possivelmente andaram pelos serviços", explicou à agência Lusa Catarina Gomes, proprietária do parque de campismo da Galé, no concelho de Grândola, distrito de Setúbal.

O grupo de jovens, entre os 15 e 20 anos, e alguns pais, oriundos dos distritos de Lisboa e Setúbal, ocuparam equipamentos permanentes e terão decidido "reunir-se, sem autorização e sem nos consultarem, numa das casas", relatou a responsável.