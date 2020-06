Incêndios

A Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente (ANEFA) manifestou-se hoje "surpreendida" por ter sido excluída do despacho do Governo sobre apoios do Fundo Ambiental para gestão de combustível, alertando para o "amadorismo na limpeza de mato".

Em causa está um despacho do gabinete do ministro do Ambiente e da Ação Climática, publicado na terça-feira no Diário da República, que altera a aprovação do orçamento do Fundo Ambiental para 2020, estabelecendo que o apoio para gestão de combustível em redes secundárias, no valor de 2,2 milhões de euros, seja objeto de um protocolo entre o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e a Associação dos Industriais das Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

"A primeira pergunta que nos surgiu foi porquê com essa associação - AICCOPN - e não com a ANEFA, que é a única associação de âmbito nacional que representa os prestadores de serviços ao setor florestal, que em sede de concertação social negoceia o contrato coletivo de trabalho para o setor e estabelece com outras entidades as necessidades de formação de quem nele trabalha?", questionou a direção da ANEFA.