Ébola

O Governo da República Democrática do Congo (RDCongo) anunciou hoje o fim do surto de Ébola que assolou o nordeste do país desde agosto de 2018, resultando em 3.463 infeções e 2.280 mortos.

"A vitória sobre esta grande epidemia também se deve ao resultado da cooperação internacional através dos nossos parceiros", disse o ministro da Saúde, Eteni Longondo, numa conferência de imprensa em Kinshasa, citada pela agência de notícias espanhola, Efe.

De acordo com as autoridades do país, hoje cumprem-se 42 dias sem ter sido detetado um novo contágio nas províncias do Kivu Norte, Kivu Sul e Ituri.