Actualidade

A presidente da CMVM disse hoje estar preocupada com a EDP, mas que o regulador só pode atuar no âmbito das suas competências de obrigar à disponibilização da informação e que não tem poderes para avaliar idoneidade dos administradores.

"Não antecipamos decisões, mas naturalmente que nos preocupamos. Essa preocupação deverá sempre existir nos limites das nossas competências para atuar", disse Gabriela Figueiredo Dias, na conferência de imprensa de apresentação do relatório anual da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de 2019, perante questões sobre o acompanhamento do regulador ao caso da EDP perante as acusações do Ministério Público ao presidente da EDP, António Mexia, e ao presidente da EDP Renováveis, Manso Neto, e o pedido para serem suspensos da gestão.

Ainda segundo a responsável, "as instâncias efetivas de fiscalização dos emitentes são os seus acionistas que perante situações dessa natureza devem avaliar e tomar decisões se assim o entenderem".