Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) afirma que emergiu "uma desconexão entre o otimismo dos mercados financeiros e a evolução da economia mundial", na atualização do Relatório de Estabilidade Financeira Mundial hoje divulgada.

"Emergiu uma desconexão entre o otimismo dos mercados financeiros e a evolução da economia mundial", pode ler-se na atualização do Relatório de Estabilidade Financeira Mundial do FMI, que aponta para um otimismo baseado no forte apoio de medidas políticas dos bancos centrais.

"Os mercados parecem esperar uma recuperação rápida da atividade, em 'V', como é ilustrado pela forte recuperação nos relatórios de previsão de receitas das empresas do S&P 500 [índice bolsista Standard and Poor's, de Nova Iorque]", segundo o FMI.