Actualidade

O Prémio Princesa das Astúrias para a Cooperação Internacional 2020 foi hoje atribuído em Oviedo, Espanha, à Aliança Global para a Vacinação (GAVI), uma organização que assegura o acesso à imunização em países pobres.

O júri escolheu esta entidade com sede em Genebra (Suíça) pelo seu trabalho para "facilitar o acesso universal" às vacinas e assim reduzir o impacto das doenças infecciosas, e por "ajudar a garantir que metade das crianças do mundo estejam protegidas com vacinação preventiva".

Os principais parceiros desta "aliança" são a Organização Mundial da Saúde (OMS) , a UNICEF, o Banco Mundial e a Fundação Bill e Melinda Gates.