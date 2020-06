Actualidade

O presidente da Bieolorússia, Alexander Lukashenko, acusou hoje mais uma vez a Rússia e a Polónia de ingerência nas eleições presidenciais de 09 de agosto, tendo Moscovo rejeitado as acusações.

As ingerências são provenientes "de um lado como do outro, da Polónia e da Rússia. Vamos falar com o presidente (Vladimir) Putin em breve durante um encontro, mas a situação é muito difícil", disse Lukashenko numa declaração publicada na página oficial da presidência.

O chefe de Estado da Bielorússia denuncia o suposto recurso "às tecnologias de falsificação mais modernas" e a "notícias falsas" difundidas na Internet depois de a Rússia ter "desacreditado o regime de Minsk".