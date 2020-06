Covid-19

Cabo Verde registou mais cinco casos do novo coronavírus, o valor diário mais baixo dos últimos 33 dias, aumentando o total acumulado nacional para 1.004 desde 19 de março, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

Em comunicado, o Ministério da Saúde informou que os laboratórios de virologia analisaram 199 amostras, tendo cinco dado resultados positivo - dois na ilha de Santiago (divididos pelos concelhos da Praia e de Santa Catarina) e três na ilha do Sal.

Os cinco casos registados hoje representam o valor mais baixo dos últimos 33 dias em que foram anunciados dados diários do novo coronavírus no país, depois dos dois casos contabilizados no dia 02 de maio.