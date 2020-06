Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aplicou coimas de 1,88 milhões de euros referentes a 26 processos de contraordenação em 2019, menos que em 2018, segundo a informação hoje divulgada pelo regulador do mercado de capitais.

No relatório anual de 2019, hoje divulgado, a CMVM indica que o ano passado proferiu decisões finais em 104 processos, entre as quais 76 decisões condenatórias, sendo que em 26 decisões foi decidida a aplicação de multas, as quais totalizaram 1,88 milhões de euros.

Em 2018, a CMVM tinha aplicado 2,17 milhões de euros em coimas no âmbito de 63 processos sancionatórios.