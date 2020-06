Actualidade

A Procuradoria-Geral da República (PGR) angolana anunciou hoje que "está a trabalhar" no processo-crime que envolve pastores angolanos e brasileiros da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em Angola, em desavenças, recusando qualquer inércia do órgão.

"Há um processo-crime que corre a sua tramitação no Serviço de Investigação Criminal (SIC) e estamos a trabalhar no processo", disse o PGR de Angola, Hélder Pitta Grós, quando questionado hoje pela Lusa, em Luanda.

Segundo o magistrado, na sequência das contendas entre os pastores da IURD, que culminaram na segunda-feira com a tomada de templos em várias províncias, incluindo 30 em Luanda, e em algumas detenções, os advogados da IURD apresentaram uma outra queixa-crime.