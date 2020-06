Covid-19

A agência de notação financeira Fitch Ratings considerou hoje que o alívio financeiro prometido pela China, na semana passada, a países como Angola e Moçambique, vai aliviar a pressão de liquidez, mas deverá variar consoante o país.

"Os esforços de alívio da dívida à China têm o potencial de aumentar o apoio a vários países emergentes pressionados pelo choque da pandemia da covid-19", lê-se num comentário às declarações do Presidente da China, na semana passada, durante o encontro com dirigentes africanos.

"O alívio da dívida pode aliviar as pressões de liquidez de curto prazo, particularmente para os países que têm um dívida substancial ligada a entidades chinesas e para as quais há pagamentos este ano", lê-se na nota a que a Lusa teve acesso, na qual se alerta que "os termos e o impacto do alívio da dívida pela China deverão variar consoante os países".