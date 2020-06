Covid-19

A Geórgia, que conta com menos de mil contágios de covid-19, adiou para 01 de agosto a retoma dos voos regulares internacionais devido à pandemia do novo coronavírus no mundo, indicaram hoje as autoridades de Tiblíssi.

"As restrições que pesam sobre os voos internacionais vão prolongar-se até 31 de julho", referiu a Agência de Aviação Civil (AAC) georgiana, precisando que a retoma, programada inicialmente para 01 de julho, dependerá da evolução da situação epidémica "no mundo e na própria Geórgia".

A AAC georgiana sublinhou que a medida não afetará o funcionamento dos voos "charter".