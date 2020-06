Actualidade

O despiste de um veículo ligeiro de passageiros provocou hoje a morte a uma mulher, no concelho de Alvaiázere, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.

Segundo fonte do CDOS, o alerta para um acidente na Estrada Nacional n.º 110, na freguesia de Maçãs Dona Maria, no concelho de Alvaiázere, no distrito de Leiria, ocorreu pelas 11:23.

O acidente obrigou ao corte da circulação nos dois sentidos, mas a situação já está normalizada, referiu ainda o CDOS, às 14:45.