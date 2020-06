Covid-19

A taxa de crescimento da economia dos Estados Unidos contraiu-se 5% no primeiro trimestre deste ano, devido aos efeitos negativos da pandemia de covid-19, revelou hoje o Departamento do Comércio norte-americano.

A queda de 5% no Produto Interno Bruto (PIB) registada no primeiro trimestre deste ano foi a contração mais acentuada desde a quebra de 8,4% observada no quarto trimestre de 2008, aquando da pior crise financeira desde a Grande Depressão, salientou aquele organismo federal.

Este indicador espelha apenas duas semanas em que a economia norte-americana esteve parada.