Covid-19

A proposta de revisão do orçamento dos Açores prevê um reforço de 95,1 milhões de euros para o Serviço Regional de Saúde para fazer face às consequências da covid-19, anunciou hoje o Governo dos Açores.

A proposta de revisão do orçamento e do plano de investimento da região foi hoje apresentada em Angra do Heroísmo, pelo vice-presidente do executivo açoriano, Sérgio Ávila, que tutela a área das finanças.

Ávila disse que a proposta contempla o "aumento" de 95,1 milhões de euros do financiamento do Serviço Regional de Saúde, "sendo 80,7 milhões de euros de acréscimo de transferências diretas do orçamento da região e 14,4 milhões de euros através do reforço do plano de investimentos da saúde".