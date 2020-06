Actualidade

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C) alertou para a divulgação de falsas iniciativas de internacionalização de empresas para a Europa, através de parcerias luso-brasileiras, com o apoio do Portugal 2020.

"Têm sido divulgadas na internet várias iniciativas destinadas à internacionalização de empresas para a Europa, assentes em parcerias luso-brasileiras, através de um alegado 'Hub Portugal', que contaria com a intervenção do Portugal 2020", lê-se numa nota publicada no 'site' da AD&C.

De acordo com a agência, esta informação não está enquadrada nos apoios cofinanciados pelos fundos europeus estruturais e de investimento, no âmbito do programa Portugal 2020, podendo assim "eventualmente vir a consubstanciar expedientes de natureza ilícita ou fraudulenta".