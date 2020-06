Covid-19

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, disse hoje que vai manter o estado de emergência no país e que vai levantar o recolher obrigatório, no âmbito do combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

"O estado de emergência vai continuar, mas há restrições que vão ser retiradas como o recolher obrigatório", afirmou o chefe de Estado.

Umaro Sissoco Embaló falava aos jornalistas depois de ter participado na reunião do Conselho de Ministros, a convite do primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabian.