Covid-19

A economia brasileira deve contrair 6,4% neste ano como resultado das medidas de distanciamento social adotadas para retardar o avanço da pandemia do novo coronavírus, anunciou hoje o Banco Central do Brasil.

A previsão de que o Produto Interno Bruto (PIB) da maior economia da América do Sul sofrerá a sua maior contração este ano em várias décadas foi divulgada no Relatório Trimestral de Inflação do Banco Central brasileiro.

Segundo o relatório, a nova previsão para a inflação no Brasil é de 2,4%, bem abaixo da meta de 4% estabelecida para 2020.