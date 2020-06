Actualidade

O treinador do Belenenses SAD, Petit, pretende reagir à derrota no reduto do Paços de Ferreira (2-1) já na receção ao Sporting, na 28.ª jornada da I Liga de futebol, e sublinhou hoje que vai lutar "pelos três pontos".

"Temos de reagir, saber trabalhar sobre os erros, tentar melhorar e preparar o jogo contra o Sporting, onde queremos dar uma boa resposta. Vínhamos de bons resultados e queremos dar continuidade a esse trabalho. A equipa que jogar vai entrar forte e [lutar] pelos três pontos", afirmou Petit, em conferência de imprensa.