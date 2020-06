Actualidade

Os vereadores do PS na Câmara de Viseu acusaram hoje a autarquia de ter falhado com a promessa de entrega de 'tablets' às crianças para o apoio escolar à distância, no âmbito do confinamento provocado pela covid-19.

Na resposta, o presidente da Câmara assumiu que não entregou os 500 'tablets' prometidos aos estudantes do concelho, mas assegurou que "todas as crianças tiveram apoio" nas aulas e trabalhos escolares durante o confinamento.

Almeida Henriques repetiu aos jornalistas aquilo que disse ter "explicado minuciosamente à oposição" e considerou que, "se calhar, ainda bem que não chegaram" estes equipamentos informáticos, "pela forma como foi estruturado o apoio" no terreno.