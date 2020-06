Actualidade

A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos pediu hoje uma "moratória" à utilização da tecnologia de reconhecimento facial em manifestações pacíficas, argumentando que poderá amplificar as discriminações, sobretudo de pessoas de origem africana.

"O reconhecimento facial não deverá ser utilizado no quadro de manifestações pacíficas sem serem dadas garantias essenciais em matéria de transparência, proteção de dados e vigilância", declarou Michelle Bachelet num comunicado.

O apelo consta num relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas divulgado hoje, em que é examinado o impacto das novas tecnologias sobre a promoção e proteção dos direitos humanos no contexto de reuniões públicas, que incluem as manifestações.