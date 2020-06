Actualidade

O Hostel Criativo do Sabugueiro, no concelho de Seia, vai acolher, em julho e agosto, uma residência artística com fotógrafos nacionais e franceses, anunciou hoje a Associação de Beneficência do Sabugueiro, entidade proprietária da unidade de alojamento.

A direção da Associação de Beneficência do Sabugueiro, presidida por Mário Jorge Branquinho, refere em comunicado enviado à agência Lusa que o Hostel Criativo ainda não tem data marcada para reabrir aos clientes (devido à pandemia da covid-19), mas tem já prevista, para julho e agosto, "uma residência [artística] com a participação de fotógrafos portugueses e franceses".

"Trata-se de um trabalho no âmbito de 'O centro do fim do mundo', que é um projeto artístico iniciado pelo artista plástico Frédéric Develay e desenvolvido pela Associação Apax, em Manteigas", adianta.