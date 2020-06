Covid-19

A época balnear na Pampilhosa da Serra começa no dia 01 de julho e o município apela à "responsabilidade e sensibilidade" dos utilizadores das praias fluviais do concelho.

"Porque vivemos um contexto de exceção, é necessário reinventar a forma como as praias são utilizadas", afirma em comunicado a Câmara Municipal, presidida por José Brito, que "definiu as regras de acesso às praias fluviais do concelho" em cumprimento com as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Citado na nota, o vice-presidente do executivo, Jorge Custódio, defende que deve existir uma "grande sensibilidade por parte dos utilizadores, para que usufruam das praias nas melhores condições" e para que "locais paradisíacos não se tornem em locais problemáticos".