Actualidade

Um mineiro artesanal tanzaniano tornou-se milionário após ter descoberto dois dos maiores fragmentos alguma vez encontrados no país de tanzanite, uma pedra preciosa, e de os ter vendido ao Governo do país.

Saniniu Kuryan Laizer, 52 anos, descobriu as duas pedras, com pesos de 9,27 e 5,1 quilos, nas montanhas Mererani, do norte do país, numa área que o Presidente tanzaniano, John Magufuli, tinha decidido encerrar em 2018 para controlar a produção e combater as exportações ilegais de tanzanite.

O mineiro vendeu as duas pedras ao Governo tanzaniano por 7,7 mil milhões de xelins (2,9 milhões de euros).