Actualidade

Raios provocaram hoje a morte a pelo menos 83 pessoas, na maioria trabalhadores agrícolas, durante as tempestades que se abateram sobre o estado de Bihar, no leste da Índia, indicaram fontes oficiais indianas.

Segundo as fontes, muitas das vítimas foram atingidas pelos raios enquanto semeavam os campos, numa altura em que decorre o período de sementeira em 23 distritos dos 38 estados em que se divide administrativamente o país.

Pelo menos 13 mortes foram reportadas no distrito de Gopalgani, 175 quilómetros a norte de Patna, a capital estadual, com as restantes a serem vítimas das várias tempestades no resto do estado de Bihar.